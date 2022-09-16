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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da fındıkta lisanslı depo kurulması çalışmaları başladı

AA

Ordu'da fındıkta lisanslı depo kurulması çalışmaları başladı

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, fındığa yönelik lisanslı depo kurmak için çalışma başlattıklarını bildirildi.

Güler, Belediye Meclisi Toplantısının eylül ayı ikinci oturumunda yaptığı konuşmada, fındığın ürün kalitesinin bozulmadan uygun koşullarda saklanması için Ordu'da lisanslı depoculuğa ağırlık vereceklerini belirtti.

Güler, serbest piyasa, Avrupa Birliği normları, dünya ticaret örgütü gibi kurumların kurallarını göz önüne aldıklarında güçlü bir piyasada güçlü altyapıyı oluşturmaları gerektiğini, bunun için de en azından ilk olarak lisanslı depoculuğa ağırlık vermeleri gerektiğini vurguladı.

Fındığını patoza verdikten sonra piyasaya emaneten indirmek zorunda kalan üreticinin bu sorununu çözmek için Ordu'da lisanslı depo için çalışma başlattıklarını anlatan Güler, Ordu'nun Ünye ilçesinde ve Giresun'da lisanslı deponun olduğunu ama tam anlamıyla hem ısıyı hem ışığı hem de nemi kontrol edecek bir yerin olmadığını kaydetti.

Ordu'da böyle bir deponun yapılmasını arzu ettiklerinin altını çizen Güler, "Bizim satın aldığımız sanayi arsası var. Yaptığımız incelemelere göre orada 20 dönümlük bir alanı buna ayırmak istiyoruz. Eğer bunu yaparsak burada 3 yıl kadar ürünü kalitesi bozulmadan tutabiliriz. Böylece piyasadaki fiyat dalgalanmalarında tedbiri almış oluruz." ifadelerini kullandı.

- "Bilinçli ve ilgili üretici oluşturmak lazım"

Güler, fındık konusunda bütün paydaşlar ile kümeleşme metodunu Ordu'da uygulayacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ili kapsıyoruz. Bunların hepsi bir paydaş. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Üreticimizin hakkı hukuku için bu şart. Gerek dikey entegrasyonu gerekse fındığı tarımından, satışından, pazarlanmasına kadar bilimsel ve teknik olarak AR-GE konusuna ağırlık vermek gerekiyor. Bir de ÜR-GE var, yani üretimi geliştirmek. Bunun için yoğun bir çalışma yapmamız lazım. Bunu bizim yapmadığımız taktirde başkasından medet ummamıza gerekte yok, faydası da istediğimiz gibi olmuyor. İş sahibine yakışır. Üretici, tüccar, devlet olarak işin koordinasyonu yapacağız, destek olacağız. Yeni fındık politikamızda daha belirgin yer almamız lazım. Bize yakışan bu."

Daha önce birçok konuda sorumluluklarını yerine getirdiklerine dikkati çeken Güler, "Aynı şeyi burada da oluşturmamız lazım. Bilinçli ve ilgili üretici oluşturmak lazım. Fındık sadece yaz tatilinde toplayıp gidilen konuyu artık aşmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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