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Ordu'daki Zümrüt Fındık Festivali'nde Pinhani grubu sahne aldı

AA

Ordu'daki Zümrüt Fındık Festivali'nde Pinhani grubu sahne aldı

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen Zümrüt Fındık Festivali kapsamında Pinhani grubu konser verdi.

Valilik ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Sen1 Ordusun Platformunun destekleriyle düzenlenen festivalin ikinci gününde Pinhani grubu, sevenleriyle buluştu.

Pinhani grubu, Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirdi.

Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği konserde grubun solisti Sinan Kaynakçı, kemençe çalarak Karadeniz şarkılarını da okudu.

Vali Yardımcısı Levent Yetgin, grup adına Kaynakçı'ya çiçek ve teşekkür belgesi verdi.

Festival, yarın çeşitli etkinlerle sona erecek.

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