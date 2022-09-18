Off-Road tutkunları Ordu'da yarıştı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'da "Off-Road Festivali" kapsamında yarışan araçlar, zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti.

Büyükşehir Belediyesince Altınordu ilçesinin Durugöl Mahallesi'nde oluşturulan parkurda düzenlenen festivalde, farklı illerden 100 araçla yaklaşık 200 sporcu yarıştı.

Motor gücüne göre farklı kategorilerde düzenlenen yarışlarda bazı sürücüler parkuru geçerken zor anlar yaşarken, bazılarının aracı arızalandı. Yarış sırasında aracı takla atan Aziz Günay adlı yarışmacı, kazadan yara almadan kurtuldu. Araç, iş makinesiyle parkur dışına çekildi.

Aziz Günay, gazetecilere, aracı korunaklı olduğu için korkulacak bir durum yaşanmadığını belirterek, "Aracımda ufak tefek hasarlar oldu. Onun dışında sıkıntı yok. Festival çok güzel geçiyor." dedi.

Yarışmacılardan Gürcan Kontaş ise festivali düzenleyenlere teşekkür ederek, etkinliğe farklı illerde faaliyet gösteren 60 kulübün katılım sağladığını söyledi.

Sporcuların zorlu parkurda kıyasıyla yarıştığını aktaran Kontaş, off-road tutkunlarının zorlu parkurun hakkını verdiğini kaydetti.

Festival, yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.