Ordu'da düzenlenen Zümrüt Fındık Festivali'nde Selçuk Balcı sahne aldı

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ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen Zümrüt Fındık Festivali kapsamında Selçuk Balcı konser verdi.

Valilik ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Sen1 Ordusun Platformunun destekleriyle düzenlenen festivalin son gününde Selçuk Balcı, sevenleriyle buluştu.

Balcı, Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere çok sayıda kişi ilgi gösterdi.

Öte yandan festival kapsamında düzenlenen beste ve fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri takdim edildi.

Yarışmacılar, ödüllerini Vali Tuncay Sonel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in elinden aldı.

Festivale katkıda bulunanlara katılım belgesi ve teşekkür plaketi verildi.









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