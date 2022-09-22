Golbol Kadın Milli Takımı dünya şampiyonluğunu hedefliyor

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ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Golbol Kadın Milli Takımı'nın oyuncuları, aralık ayında Portekiz'de yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.



Golbol 2022 sezonu Erkekler 1 ve 2. Lig ile Kadınlar 1. Lig birinci devre müsabakaları için Ordu'da bulunan Golbol Kadın Milli Takımı oyuncuları, rakip kulüplerde dereceye girebilmek için gayret gösteriyor.

Milli takım oyuncularından Fatma Gül Güler, AA muhabirine, henüz 18 yaşında olduğunu belirterek, bu sporu yapmayı çok sevdiğini ve yeni başarılar elde etmek için çok çalıştığını söyledi.

Daha önce 2016 ve 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandırma başarısı gösterdiklerini belirten Fatma Gül, "Bu başarımızı Dünya Şampiyonası'nda da göstermek istiyoruz. Takım olarak hiç dünya şampiyonluğumuz yok. Bunu ilk defa biz başarmak istiyoruz." diye konuştu.

Fatma Gül, genç bir kadro olduklarını ifade ederek, bu genç kadronun güzel işler çıkardığının altını çizdi.

Her şampiyonada hedeflerinin altın madalya olduğunu dile getiren genç oyuncu, "İnşallah Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayı alarak ülkemize döneceğiz. Bunun için çok çalıştık. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatma Gül Güler, takımın çok iyi hazırlandığını ve tüm arkadaşlarının moral ve motivasyonunun tam olduğunu söyledi.





- Berfin Altan: "Şampiyona için uzun süredir hazırlık yapıyoruz"





Milli oyuncu Berfin Altan ise Türk golbol tarihinde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü gibi başarılar olduğunu belirterek, "Bu dereceleri elde eden takımdan sadece bir arkadaşımız şu anda milli takımda yer alıyor. Geri kalanı genç bir kadrodan oluşuyor." dedi.

Yaklaşık 7-8 aydır Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını anlatan Berfin, "Haziranda planlanan şampiyona aralık ayına ertelendi. Dolayısıyla bu şampiyona için uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Şu anda bile 'Çıkın, oynayın.' deseler dünya şampiyonu olacağımıza inanıyorum. Heyecanla ve sabırla şampiyonayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeydanur Kaplan da hedeflerinin daima en yüksek olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"En son 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandık. Şu anda takımımızın yaş ortalaması oldukça düşük. Önümüzdeki tüm şampiyonalardan madalyalar bekliyoruz. Biz bu yeni oluşumla Tokyo'da şampiyon olduysak Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyayı kazanacağımıza inanıyoruz."



Şeydanur, altın madalya serisinde dünya şampiyonluğu olmadığını ve bu eksiği tamamlamak istediklerini ifade etti.





- Gültekin Karasu: "Golbol artık bilinen bir spor"





Antrenör Gültekin Karasu, golbol sporuna ilginin arttığını, gösterilen ilgiyle birlikte bu branşın daha çok bilinmeye başladığını kaydetti.

Önlerinde çok zorlu bir Dünya Şampiyonası olduğuna işaret eden Karasu, "Uzun süredir Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Portekiz'de yapılması planlanan bu şampiyonayı kazandığımızda eksik madalyamızı da tamamlamış olacağız." diye konuştu.



Dünya şampiyonluğu başarısına ulaşarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almak istediklerini belirten Karasu, "Şampiyonada ikinci olsak bile kota alacağız. Erkenden bu işi bitirip önümüze bakmak istiyoruz. Sporcularımız zaten bu şampiyona öncesi kendilerini hazır hissediyor. Oyuncularımız kariyerlerinde eksik olan dünya şampiyonluğunu tamamlamayı çok istiyor. Ben de kendilerine sonuna kadar güveniyorum." ifadelerini kullandı.



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