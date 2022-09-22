Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Yaz Konağı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 14 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheli E.Ç. yakalandı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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