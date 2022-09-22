Ordu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen toplantıda AK Parti il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Perşembe ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen program öncesi gazetecilere, 19 ilçe başkanı ile kadın ve gençlik kolları başkanı, il yürütme kurulu üyeleri, ilçelerin yan kuruluşlarının başkanlarıyla toplantı yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Tomakin, teşkilatın çalışmalarıyla ilgili bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacaklarıyla alakalı eksik ve fazlalıkları görüşeceklerini anlatarak, "Seçim yaklaşırken, ucu görünen zamanda seçim olduğuna göre bu seçimle alakalı teşkilatlarımıza düşen nedir, partimizin diğer organlarına düşen nedir? Henüz siyasi partiler yasasına göre seçim takvimi açıklanmamasına rağmen açıklanmış gibi algılayarak biz teşkilatlar olarak 2023 seçimlerine hazırlanmak üzere bir araya geldik." dedi.

"Şehir buluşmaları" adı altında bütün illerde şu anda genel merkezin başlattığı bir program olduğunu belirten Tomakin, kentte fındık hasadının devam ettiği süreç olması nedeniyle söz konusu programı ertelediklerini kaydetti.

Ekim veya kasım içerisinde bütün Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da başta bakanlar, bölge milletvekilleri, MKYK ve MYK üyeleri olmak üzere ili tek tek ziyaret edeceklerini aktaran Tomakin, AK Parti'nin her daim seçimlere hazır olduğunu aktardı.

Tomakin, "Teşkilatlar olarak dipdiriyiz, dimdikiz. Şu anda gördüğüm kadarıyla da diğer partilerin de durumlarını görebiliyorum, en hazır olan biziz. Millet bizim üzerimize bir yük 20 yıldır vermiştir. Bu yükün ağırlığı içerisinde 2023'e de hazır bir parti olarak yolumuza devam ediyoruz. 'Durmak yok, yola devam.' diyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, AK Parti Karadeniz Bölge Koordinatörü Yahya Çelik de katıldı.





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