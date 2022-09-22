Ordu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi

AA

Ordu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen toplantıda AK Parti il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Perşembe ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen program öncesi gazetecilere, 19 ilçe başkanı ile kadın ve gençlik kolları başkanı, il yürütme kurulu üyeleri, ilçelerin yan kuruluşlarının başkanlarıyla toplantı yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Tomakin, teşkilatın çalışmalarıyla ilgili bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacaklarıyla alakalı eksik ve fazlalıkları görüşeceklerini anlatarak, "Seçim yaklaşırken, ucu görünen zamanda seçim olduğuna göre bu seçimle alakalı teşkilatlarımıza düşen nedir, partimizin diğer organlarına düşen nedir? Henüz siyasi partiler yasasına göre seçim takvimi açıklanmamasına rağmen açıklanmış gibi algılayarak biz teşkilatlar olarak 2023 seçimlerine hazırlanmak üzere bir araya geldik." dedi.

"Şehir buluşmaları" adı altında bütün illerde şu anda genel merkezin başlattığı bir program olduğunu belirten Tomakin, kentte fındık hasadının devam ettiği süreç olması nedeniyle söz konusu programı ertelediklerini kaydetti.

Ekim veya kasım içerisinde bütün Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da başta bakanlar, bölge milletvekilleri, MKYK ve MYK üyeleri olmak üzere ili tek tek ziyaret edeceklerini aktaran Tomakin, AK Parti'nin her daim seçimlere hazır olduğunu aktardı.

Tomakin, "Teşkilatlar olarak dipdiriyiz, dimdikiz. Şu anda gördüğüm kadarıyla da diğer partilerin de durumlarını görebiliyorum, en hazır olan biziz. Millet bizim üzerimize bir yük 20 yıldır vermiştir. Bu yükün ağırlığı içerisinde 2023'e de hazır bir parti olarak yolumuza devam ediyoruz. 'Durmak yok, yola devam.' diyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, AK Parti Karadeniz Bölge Koordinatörü Yahya Çelik de katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Ordu'da balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Ordu'da balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu ...
Golbol Kadın Milli Takımı dünya şampiyonluğunu hedefliyor
YEREL HABERLER Golbol Kadın Milli Takımı dünya şampiyonluğunu ...
Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası hazırlıklarına Ordu'da başladı
YEREL HABERLER Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası ...
Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 5 kişiden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 5 kişiden biri ...
Ordu'da silahla yaralama olayına karışan 8 kişiden 5'i tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu'da silahla yaralama olayına karışan 8 kişiden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.