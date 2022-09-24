Ordu'da belediyenin yol çalışmasında mağara bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Fatsa ilçesinde yürütülen yol çalışması sırasında mağara bulundu.

Fatsa Belediyesi ekiplerince Dolunay Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmaları sırasında kayalıkların bulunduğu bölümde boşluk ortaya çıktı.



Bu bölümde temizlik çalışması yapan ekipler, ilerledikçe mağara ile karşılaştı.

Konunun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye güvenlik şeridi çekilerek çalışmalar durduruldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince, 26 Ekim Pazartesi günü bölgede inceleme yapılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.