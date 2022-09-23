Karadeniz Off-Road Kupası'nın ikinci ayak yarışları Ordu'da yapıldı

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ORDU (AA) - Karadeniz Off-Road Kupası'nın ikinci ayak yarışları, Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Fatsa Off-Road Spor Kulübünün ev sahipliğinde Evkaf Mahallesi'nde oluşturulan parkurda düzenlenen yarışlarda 24 ekip mücadele etti.

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi, Fatsa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla yapılan organizasyonda sporcular, üç farklı etapta kıyasıya yarıştı.

Bazı sürücülerin zor anlar yaşadığı parkurda, arızalanan araçlar da iş makinesiyle alan dışına çekildi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliği, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da takip etti.





- Erdoğan: "Herkesin şu anda mutlu olduğunu görüyorum"





Fatsa Off-Road Spor Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan, gazetecilere, yarışların çok güzel geçtiğini ve seyircilerin de keyif aldığını düşündüğünü söyledi.

Off-road branşının adrenalini yüksek bir spor olduğunu dile getiren Erdoğan, "Adrenalini yüksek olduğu için kendimizi bazen kontrol edemeyebiliyoruz. Uçanlar var, takla atanlar var ama gayet keyifli. Herkesin şu anda mutlu olduğunu görüyorum." dedi.

Erdoğan, yarışlara katılımın yüksek olduğunu vurgulayarak, "Havaların da güzel olması nedeniyle birçok il ile ilçeden katılan sporcularımız ve onların da seyircileri var. O nedenle gayet güzel ve coşkulu geçen yarışı seyircilerimizin keyifle izlediğini düşünüyorum. Şu anda 24 yarış aracımız, 48 sporcumuz var. 15 il ve ilçeden katılım var. Iğdır'dan Sakarya'ya, Artvin'den Trabzon, Rize, Giresun'a kadar sporcularımız var. Güzel ve heyecanlı bir yarış yapıyoruz." diye konuştu.

Etkinlik, yarışlarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.





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