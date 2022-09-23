Karadeniz Off-Road Kupası'nın ikinci ayak yarışları Ordu'da yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz Off-Road Kupası'nın ikinci ayak yarışları Ordu'da yapıldı

AA

Karadeniz Off-Road Kupası'nın ikinci ayak yarışları Ordu'da yapıldı

ORDU (AA) - Karadeniz Off-Road Kupası'nın ikinci ayak yarışları, Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Fatsa Off-Road Spor Kulübünün ev sahipliğinde Evkaf Mahallesi'nde oluşturulan parkurda düzenlenen yarışlarda 24 ekip mücadele etti.

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi, Fatsa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla yapılan organizasyonda sporcular, üç farklı etapta kıyasıya yarıştı.

Bazı sürücülerin zor anlar yaşadığı parkurda, arızalanan araçlar da iş makinesiyle alan dışına çekildi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliği, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da takip etti.


- Erdoğan: "Herkesin şu anda mutlu olduğunu görüyorum"


Fatsa Off-Road Spor Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan, gazetecilere, yarışların çok güzel geçtiğini ve seyircilerin de keyif aldığını düşündüğünü söyledi.

Off-road branşının adrenalini yüksek bir spor olduğunu dile getiren Erdoğan, "Adrenalini yüksek olduğu için kendimizi bazen kontrol edemeyebiliyoruz. Uçanlar var, takla atanlar var ama gayet keyifli. Herkesin şu anda mutlu olduğunu görüyorum." dedi.

Erdoğan, yarışlara katılımın yüksek olduğunu vurgulayarak, "Havaların da güzel olması nedeniyle birçok il ile ilçeden katılan sporcularımız ve onların da seyircileri var. O nedenle gayet güzel ve coşkulu geçen yarışı seyircilerimizin keyifle izlediğini düşünüyorum. Şu anda 24 yarış aracımız, 48 sporcumuz var. 15 il ve ilçeden katılım var. Iğdır'dan Sakarya'ya, Artvin'den Trabzon, Rize, Giresun'a kadar sporcularımız var. Güzel ve heyecanlı bir yarış yapıyoruz." diye konuştu.

Etkinlik, yarışlarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da belediyenin yol çalışmasında mağara bulundu
YEREL HABERLER Ordu'da belediyenin yol çalışmasında mağara bulundu
Ordu'da yol çalışmasında yer altı mağarası bulundu
YEREL HABERLER Ordu'da yol çalışmasında yer altı mağarası bulundu
Yason Burnu Yarımadası'nda restorasyonu biten kilise ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Yason Burnu Yarımadası'nda restorasyonu biten kilise ...
Ordu Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği
YEREL HABERLER Ordu Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda ...
Ali Erbaş: Çalışma ve ticaretin de bir imtihan olduğu bazen göz ardı ediliyor
YEREL HABERLER Ali Erbaş: Çalışma ve ticaretin de bir imtihan olduğu ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ordu'da hutbe irat etti:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ordu'da hutbe irat etti:
Tescilli Akkuş şeker fasulyesinin hasadına başlandı
YEREL HABERLER Tescilli Akkuş şeker fasulyesinin hasadına başlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.