Ünye Limanı'ndan Rusya'ya sebze ve meyve ihracatı yapılacak

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Limanı'ndan Rusya'ya sebze ve meyve ihracatı yapacak Lider Amiral adlı Ro-Ro gemisinin yüklenerek ilk seferini bu cuma günü gerçekleştireceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, coğrafi konumu gereği önemli yere sahip olan ancak sanayinin ve lojistiğin gelişmesi adına yetersiz durumda bulunan limanın, ulusal ve uluslararası yeterliliğe sahip olması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde büyütme ve kapasite artırma çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında yıllarca mevcutta bulunan 150 metrelik rıhtımın bulunmasından kaynaklı 10 bin ton ve üzeri gemilerin yanaşamadığı Ünye Limanı'na 130 metre daha ek rıhtım yapıldığı aktarılan açıklamada, ek rıhtımının yanı sıra yüksek tonajlı gemiler için büyük önem taşıyan derinliğin de değerlendirildiği limanda derinliğin 6,80 metreden 7,50 metreye çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, derinlik ve rıhtım uzunluğunun yeterli kapasiteye gelmesiyle yüksek tonaja sahip olan ve tır taşımacılığı gibi tekerlekli vasıtaları taşıyan Ro-Ro taşımacılığının yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan iznin alındığı vurgulanarak, "Tarihinde ilk defa Ünye Limanı'ndan Rusya'ya sebze ve meyve ihracatı yapacak olan Lider Amiral adlı Ro-Ro gemisi yüklenerek ilk seferini bu cuma günü gerçekleştirecek. İlk sefer olması sebebiyle 30 Eylül Cuma günü saat 14.00'de Ünye Limanı'nda program yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Karadeniz-Akdeniz ve Ünye-Akkuş-Niksar yolları gibi stratejik yollarla da birleşerek ivme kazanacak Ünye Limanı ile birlikte deniz ticaretinin aksamadan devam edeceği belirtilen açıklamada, "Böylelikle Ünye Limanı mevcutta bulunan diğer limanlar gibi eşit şartlara getirilerek hem il ekonomisine hem de bölge ekonomisine önemli ölçüde yön verecek. Öte yandan lojistik, sanayi gibi faktörleri de doğrudan etkileyecek liman istihdama da katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulunuldu.





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