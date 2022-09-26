Ordu'da kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ve Ulubey ilçelerinde kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde ve Ulubey ilçesi Doğlu Mahallesi'nde Telekom’a ait 500'er metre haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı meydana geldi.



Söz konusu olayların aydınlatılmasına yönelik jandarma suç araştırma ve asayiş timleri tarafından çalışma başlatıldı.



Çalışmalar sonucunda olayların şüphelisi olduğu tespit edilen M.T. (30), olayda kullandığı araç ile Gölköy ilçesinde yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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