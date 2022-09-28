Ordu'da sahte dernek adına yardım toplayan 6 kişi yakalandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Gölköy ilçesinde sahte dernek adına şehit aileleri ve gaziler için yardım toplayan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir araçta bulunan şahısların, şehit aileleri ve gazilere yardım edecekleri iddiasıyla sahte belgelerle vatandaşlardan fındık topladıkları bilgine ulaştı.

Ekipler, söz konusu aracın Kuşluvan Mahallesi'ndeki bir otelin önünde, şüpheliler Y.D, İ.Y, Ü.D, A.R.T, A.Y. ve N.D'nin de otelde bulunduğunu belirledi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sahte belgelerde belirttiği isimde bir dernek olmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, savcılıkça serbest bırakıldı.​​​​​​​



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