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Ordu'da "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" yapıldı

AA

Ordu'da "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" yapıldı

ORDU (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında, 30 banka ve e-para kuruluşunca desteklenen "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" Ordu'da gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOKASİFED) ev sahipliğinde, Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, KOBİ'lerin yanı sıra kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, buradaki konuşmasında, konfederasyon olarak Anadolu'nun ortak birikimini, gücünü ve sesini yansıtmak sorumluluğuyla çalıştıklarını söyledi.

Hem Türkiye'nin hem de dünyanın çok zorlu geçen salgın döneminin yaralarını sarmaya çalıştığını belirten Sönmez, "Pandemi sonrası sürecin, Doğu Avrupa'da yaşanan gerginliğin, çevre krizlerinin ve yükselen enflasyonun etkilerini hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Artık küresel ekonomiler bu gündemin karşısında krizlerden çıkışın yollarını arıyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz koşulları iyileştirmek için mücadele ederken, insanın, toplumun ve işin geleceğine hazırlanmak, değişimlere uyum sağlamak zorundayız." dedi.

Sönmez, küresel olarak yankılarını hissettikleri ve gelecekleri için büyük önem taşıyan bu değişime ayak uydurmada ise dönüşümün bir gereklilik haline geldiğini aktararak, "Bu dönüşümü biz '3D' olarak tanımlıyoruz. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm." diye konuştu.

Ülkenin mevcut ekonomik pozisyonunu ve koşullarını iyileştirmenin yanında, kendilerini geleceğe hazırlayan bu yeni dünya düzeninde güçlü bir aktör haline gelmelerini sağlayacak araçlara yöneldiklerini anlatan Sönmez, TÜRKONFED olarak sahip oldukları vizyonu bir seferberlik vizyonu olarak konumlandırdıklarını kaydetti.

Başta bu coğrafyanın, güzel Anadolu'nun köklerinde birlik ve mücadele destanları olduğuna dikkati çeken Sönmez, "Biz de bu köklerden ilham alıyor, Türkiye'nin destansı geleceğini seferberlikle yazmak üzere ortak ses oluyor, ortak vizyonu hayata geçiriyoruz. Bu bakış açısıyla Anadolu'nun zenginliklerini en verimli hale getirmek üzere çalışıyor, Türkiye ekonomisinin yapıtaşı olan KOBİ'lerimizi çözüm odaklı yaklaşımlarla güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ordu, ülkemizde yerli üretim kalelerinden birisidir"

Sönmez, Ordu'nun, Türkiye'de yerli üretim kalelerinden biri olduğuna işaret ederek, sahip olduğu tarımsal alanların yaklaşık yüzde 90'ını doğrudan tarım amaçlı kullanan kentin ülkede fındığın da üretim merkezi olduğunu belirtti.

Ordu'nun fındığın yanı sıra orman ve maden ürünleriyle de ülkenin ihracat gücüne katkı sunduğunu anlatan Sönmez, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 365 milyon dolarlık ihracat yapan kentimiz bu yılın ilk sekiz ayında 261 milyon dolarlık ihracata ulaşmıştır. Yılın sonunda ihracat rakamının 2021'in üstüne çıkacağını da düşünüyoruz. Ülkemizin endüstriyel hammadde zenginliğinin de önemli bir kısmını barındıran kentimiz, güçlenen sanayisi, rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli sayesinde sürdürülebilir enerji kaynağı potansiyeliyle de önemli bir avantaja da sahiptir. Tüm bu çeşitlilik ve zenginliği ile Ordu tarımdan sanayiye potansiyellerini harekete geçirip, yüksek katma değer yaratarak güçlü ekonomisiyle Türkiye hayalimizi gerçekleştirecek gücü de ortaya çıkaracaktır. Buna yürekten inanıyorum."

DOKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Zeyyat Kafkas'ın da konuşma yaptığı programda, alanlarında uzman akademisyen ve profesyoneller tarafından seminer verildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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