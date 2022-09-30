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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da konuştu:

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da konuştu:

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partilerinin belediye başkanlarıyla gurur ve onur duyduklarını belirterek, "İnşallah onların bu çabaları bize genel iktidarın da yolunu açacak." dedi.

Torun ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yarın Ordu'da düzenlenecek CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Değerlendirme Toplantısı için kente geldi.

Ünye İlçe Başkanlığı önünde partililerce karşılanan Torun ve Karalar, Liseler Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Torun, çay bahçesinde gazetecilere, daha önce büyükşehir belediye başkanlarının kendi illerinde "Vatandaşlara daha iyi hizmeti nasıl getirebiliriz? Ortak çözüm nasıl üretebiliriz?" çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Toplantıların 11 büyük şehirde yapıldığını, şimdi de davetlerini kırmayarak başkanların Ordu'ya geldiklerini anlatan Torun, yarınki toplantı için de büyükşehir belediye başkanlarına teşekkür etti.

Torun, "Gerçekten şu anda Türkiye'de ekonomik buhranın herkesi etkilediği bir dönemde inanılmaz sorunları, sıkıntıları yaşadığımız bir dönemde belediyelerimiz efsane yaratıyor." görüşünü paylaşarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hem kaynaklarını çok verimli kullanıyor, vatandaşın her bir kuruşunun hesabını yaparak değerlendiriyor hem de bir yandan da borç ödüyor. Bugüne kadar yapılamayan birçok çözümü de üretiyor. Öyle uçuk kaçık projelerle değil, vatandaşın gerçek ihtiyacını, gerçek sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bunu da yaparken her türlü baskıya, engellemelere rağmen asla şikayet etmiyorlar ve eğer bir yerde bir çocuğumuz barınamıyorsa, ihtiyacı varsa, tarımda sorun varsa tarıma müdahale ediyorlar. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanında oluyorlar. Kısacası bu üzerimizde şu anda olan yükü almaya çalışıyorlar. Biz onlarla gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. İnşallah onların bu çabaları bize genel iktidarın da yolunu açacak. Onlar yerelde başardılar, inşallah biz de genelde başaracağız."

Karalar da "Biz uzun süre iktidar olmayan partimizde bir hikaye yazıyoruz." diyerek, sahada anlatacakları çok hikaye biriktiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Cumhuriyet Meydanı'nda partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in de eşlik ettiği Yavaş, sıcak karşılama dolayısıyla Ünyelilere teşekkür ederek, "11 belediye başkanı her ay toplanıyoruz ve yaptığımız çalışmaları birbirimizle paylaşıyoruz. O anlamda bir toplantı olacak Ordu'da. Esnafları dolaşacağız, vatandaşlarla görüşeceğiz ve buradan görev yerlerimize döneceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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