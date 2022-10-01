CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da esnafı ziyaret etti

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ORDU (AA) - CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, Ordu'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir belediye başkanları, kentte düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması"nın ardından Altınordu ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmetpaşa Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, iş yeri sahipleri ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

İmamoğlu, bir esnaf ziyaretinde, insanların kolay alışveriş yapabilmesini temenni ederek, "Herkesin geliri iyi olsun. Temennimiz o. Ekonomi iyi olursa huzur da daha erdemli hale gelir. İşsiz insanımız olmasın. Öyle dualar ediyoruz, çalışıyoruz. Hep birlikte başarırız inşallah." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Süleyman Felek Caddesi güzergahında esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Sırrıpaşa Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra bir araya gelen büyükşehir belediye başkanları, sahilde yürüyerek vatandaşları selamladı.

Programlara, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile bazı partililer de katıldı.

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