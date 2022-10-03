Ordu'da av tüfeğiyle oynayan ağabeyinin kazayla öldürdüğü çocuk toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da av tüfeğiyle oynayan ağabeyinin kazayla öldürdüğü çocuk toprağa verildi

AA

Ordu'da av tüfeğiyle oynayan ağabeyinin kazayla öldürdüğü çocuk toprağa verildi

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kendisinden 2 yaş büyük ağabeyinin av tüfeğiyle oynarken kazara vurması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerinde dün, ağabeyi U.K.K'nin babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle oynadığı sırada kazara ateş ederek ölümüne neden olduğu Şevval K'nin cenazesi, Fatsa Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Küçük kızın cenazesi, Karşıyaka Mahallesi Karakçıoğlu Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Tabutun üzerine kıyafetleri konan Şevval K'nin cenaze törenine, yakınları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, öğrenim gördüğü okulun idareci ve öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı. Aile bireyleri gözyaşı döktü ve ayakta durmakta zorluk çekti. Kazayla kardeşinin ölümüne neden olan, olayın ardından gözaltına alınan ve savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılan U.K.K de cenazede hazır bulundu.

Bu arada, Büyük Ata Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Şevval K'nin sırasına çiçekler ile fotoğrafı konuldu.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerinde babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle oynayan U.K.K, aynı odadaki kız kardeşi Şevval K'yi kazara ateş ederek yaralamıştı. Şevval K, Fatsa Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, U.K.K. gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balkondan girdi, ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Balkondan girdi, ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden ...
Kazayla ağabeyinin vurduğu kız çocuğu, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kazayla ağabeyinin vurduğu kız çocuğu, kurtarılamadı
Ordu'da 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle kazara vurduğu kız kardeşi öldü
YEREL HABERLER Ordu'da 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle kazara ...
Ordu'da yaşayan İranlılardan, Mahsa Amini'nin ölümüne tepki
YEREL HABERLER Ordu'da yaşayan İranlılardan, Mahsa Amini'nin ölümüne ...
İBB Başkanı İmamoğlu, Ordu'da esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER İBB Başkanı İmamoğlu, Ordu'da esnafı ziyaret etti
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da esnafı ...
CHP'li Torun: Bize saldırarak beceriksizliklerini gizleyemezler (2)
YEREL HABERLER CHP'li Torun: Bize saldırarak beceriksizliklerini ...
Ordu'da buluşan CHP'li büyükşehir belediye başkanları ortak bildiri açıkladı
YEREL HABERLER Ordu'da buluşan CHP'li büyükşehir belediye başkanları ...
CHP´li Torun: Bize saldırarak beceriksizliklerini gizleyemezler
YEREL HABERLER CHP´li Torun: Bize saldırarak beceriksizliklerini ...
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da buluştu
YEREL HABERLER CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.