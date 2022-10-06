Ordu Valisi Sonel'den Mevlit Kandili mesajı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Sonel, mesajında, Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü olan ve insanlığın dirilişinde, karanlığın aydınlığa çıkışında çok önemli yere sahip mübarek Mevlit Kandili'ni idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Hz. Muhammed'in, iyilik ve güzelliğin müjdecisi, güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olmuş, barışın, huzurun, hayır ve esenliğin yeryüzünde tesis edilmesini sağladığını aktaran Sonel, şunları kaydetti:

"İslam dini ile alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, bütün İslam aleminin ve değerli hemşehrilerimin Mevlit Kandili'ni tebrik eder, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.