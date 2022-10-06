Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Mevlit Kandili mesajı

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güler, mesajında, tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mevlit Kandili'nin tüm insanlık için sağlık ve esenlik getirmesini dileyen Güler, şöyle devam etti:

"İnsanlığa rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlit Kandili'ni tüm İslam alemi olarak sevinçle karşılıyoruz. Bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biridir. Dinimizin emirlerini insanlığa ulaştıran, gerek hayat tarzı gerekse söz ve düşünceleriyle yaratılış ve var oluşun sırrını anlamaya, bilgi, inanç ve selamete çağıran Peygamberimiz bütün ahlaki güzellikleri yaşayarak öğütleyen örnek bir kişidir.

Mevlit Kandili'nin, Peygamberin yaşayışını, Hadis-i şeriflerini yeniden hatırlamak için bir fırsat olduğunu vurgulayan Güler, "İslam'ı müjdeleyen rahmet elçisi sevgili Peygamberimizin engin hoşgörüsünü, merhametini, güzel ahlakını, yol gösterici öğütlerini anlama ve bu anlayışla yenilenme zamanıdır. Bu nedenle toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Güler, Mevlit Kandili'nin başta Ordu'nun, ülkenin ve tüm İslam aleminin huzur, sağlık ve mutluluğuna vesile olmasını Allah'tan niyaz ederek, bu mübarek gecenin bütün insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

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