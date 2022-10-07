Fındık kapsülü öğütme makinesi Ordulu üreticilerin ücretsiz kullanımına sunuluyor

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ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, ürettiği fındık kapsülü öğütme makinesini, üreticilerin hizmetine sundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'da fındık kapsülünün (fındığın dış yeşil kabuğu) de üretim zincirine dahil edildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla maliyetlerin yüzde 70'ini oluşturan kaba yem konusunda harekete geçildiği aktarılan açıklamada, ham protein ve enerji değeri birçok samandan daha yüksek fındık kapsülünden hayvan yemi elde etmek için belediyenin makine ürettiği kaydedildi.

Açıklamada, belediyenin ORYAZ şirketi tarafından fındığın kapsülünü verimli alanlarda değerlendirmek ve ekonomiye kazandırmak için yapılan makinenin vatandaşların kullanımına sunulduğu ifade edildi.

Makinenin, talep doğrultusunda ücretsiz olarak üreticilerin ayağına götürülmeye başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer kaba yemlerle karıştırılarak hayvanlara verilecek fındık kapsülünden hayvan yemi elde etmek isteyen üreticilerin, Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvuru yapması gerekiyor. Yem haline dönüştürülecek fındık kapsüllerinin kuru olması büyük önem arz ediyor. Öte yandan fındık kapsüllerinin yeme dönüştürülmesi halinde Ordu ekonomisine ilk aşamada 150 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor."

Gölköy ilçesinde hayvancılık yapan Yiğit Yürür, söz konusu makineden haberdar olduktan sonra fındık kapsüllerini yeme çevirmek adına Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığına talebini ilettiğini anlattı.

Yürür, başkanlığın kendilerine yardımcı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fındık kapsüllerimizi hayvanlarımıza yem olarak vereceğiz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu hizmet için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu çalışma il ekonomisine katkı sunar ve ziyan olan fındık kapsüllerimiz geri dönüştürülür. Burada önemli nokta fındık kapsülünün tam kuru ve temiz olması. Bu durumdaki fındık kapsüllerini belediyeye başvuru yaparak yeme çevirebilirsiniz."





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