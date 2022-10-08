Ünye'de amatör sporcular ödüllendirildi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde, Amatör Sporun Enleri Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Ünye Spor Salonu'nda organize edilen törene, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aydın Kuyumcu, antrenörler, sporcular ile aileleri katıldı.

Kuyumcu, amatör spor kulüplerini öne çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Geleceğin sporcu adaylarına amatör kulüplerde eğitim aldırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kuyumcu, çocukları spora teşvik etmek amacıyla bu haftayı ödül töreniyle tamamlayacaklarını belirtti.

Kuyumcu, hafta boyunca yaklaşık bin sporcunun katılımıyla etkinlik organize ettiklerini de sözlerine ekledi.



Tören, farklı kategorilerde sporculara kupa ve madalya verilmesiyle sona erdi.

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