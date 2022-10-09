Ordu'da yayla evinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

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ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı yaylada yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Çambaşı Yaylası'ndaki bir evde kalan 74 yaşındaki Bahtiyar Balcıoğlu'na ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Balcıoğlu'nu evin içerisinde hareketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Balcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Eve gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Balcıoğlu'nun cenazesi, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





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