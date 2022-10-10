Ordu'da tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tekkiraz Mahallesi mevkisinde, Gökhan Y. (38) yönetimindeki 52 PB 821 plakalı tuğla yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.



Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Ünye-Akkuş-Niksar yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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