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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu merkezli 4 ilde yapılan kaçak cep telefonu operasyonunda 8 kişi yakalandı

AA

Ordu merkezli 4 ilde yapılan kaçak cep telefonu operasyonunda 8 kişi yakalandı

ORDU (AA) - Ordu merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cep telefonu ve emtia kaçakçılığı suçundan Ordu merkezli yürütülen planlı çalışma sonucu, Giresun, Mardin ve Şırnak'ta toplam 8 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilere ait 12 adreste yapılan aramalarda 16 kaçak cep telefonu ile 180 kaçak emtia ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

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