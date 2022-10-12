Ordu'nun yüksek kesimlerindeki bazı üreticiler fındık hasadını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki bazı üreticiler fındık hasadını sürdürüyor

AA

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki bazı üreticiler fındık hasadını sürdürüyor

ORDU (AA) - EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun yüksek kesimlerinde yaşayan bazı fındık üreticileri, yağışlar ve ürünün geç olgunlaşması nedeniyle hasada devam ediyor.

Karadeniz'de ağustos ayında başlayan ve büyük bölümü hasat edilen fındıkta, sonbahar gelmesine rağmen bazı kesimlerde fındık toplama mesaisi sürüyor.

Ordu'nun Gölköy ilçesi Düzyayla Mahallesi'nde, geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticiler, geç olgunlaşan ürünlerini iklim koşulları elverdiğince hasat ediyor.

İkram ve Sevgi Karadeniz çifti, çocuklarıyla bahçede fındık topluyor. Küçük ahşap yapıda yemek için mola veren aile, hava soğuduğunda da yaktıkları ateşte ısınıp fındık toplamaya devam ediyor.

5 çocuk babası 60 yaşındaki İkram Karadeniz, AA muhabirine, yaklaşık bir aydır fındık toplamayla uğraştıklarını ve hala bitiremediklerini söyledi.

Karadeniz, "Bu fındığı 10 gün sonra ancak bitirebiliriz çünkü hava şartları müsaade etmiyor. İlk etapta 60 kişi topladı ama bitmedi. Bitmediği için artık kendimiz 4 kişi topluyoruz." dedi.

- "Yağmur ve çamur işimizi zorlaştırıyor"

22 yaşındaki Ramazan Karadeniz de 10 Eylül'de başladıkları hasada, yağışın işi geciktirmesi nedeniyle hala devam ettiklerini anlattı.

Fındığı bitirmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Karadeniz, "Fındık işi çok zor. Çuval taşıma işi oluyor, görüldüğü gibi sürekli yağmur yağıyor. Toplaması hep sıkıntı." diye konuştu.

Karadeniz, şu ana kadar yaklaşık 4,5 ton kadar fındığı patoza verdiklerini, bahçede de 1 ton civarında toplanacak ürün olduğunu kaydetti.

57 yaşındaki Sevgi Karadeniz de çocukluğundan beri fındıkla uğraştığını, yağmur ve çamurun işlerini zorlaştırdığını, bu seneki fındığın parasıyla da oğlunun evini yaptıracaklarını söyledi.

Üreticilerden Ercan Şahin de bu sene ürünün bol olması, geç olgunlaşması ve yağış gibi sebeplerle hasadın geç vakitlere kaldığını ifade etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 yabancı uyruklu sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Ordu'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 yabancı ...
Ordu merkezli 4 ilde yapılan kaçak cep telefonu operasyonunda 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ordu merkezli 4 ilde yapılan kaçak cep telefonu ...
Ordu'da kaza yapan tırdan dökülen boyalar trafiği aksattı
YEREL HABERLER Ordu'da kaza yapan tırdan dökülen boyalar trafiği ...
Ordu'da 10 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Ordu'da 10 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor
Ordu'da tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.