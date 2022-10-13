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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi

AA

Ordu Valisi Sonel vatandaşların sorunlarını dinledi

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 214 kişinin kendisine ilettiği sorun ve talepleri çözmek için çaba sarf etti.

Bir süre sohbet ettiği vatandaşlara çay ve simit ikramında bulunan Sonel, aileleriyle toplantıya gelen çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti.

Hayırsever iş insanlarının destekleriyle alınan ve her hafta düzenli dağıtılan alışveriş kartlarına ek olarak öğrencileri olan aileler için kırtasiye ve kıyafet konusunda yardımcı olmaya çalışan Sonel, ayrıca sağlık, iş, yol gibi konularda da vatandaşların sorunlarını çözmek için ekibiyle çalışmaların yapılması talimatını verdi.

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