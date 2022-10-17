Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ordu'da konuştu:

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ORDU (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm hedefine ilişkin, "Karadeniz'deki çatışma ortamıyla herkes hedefleri aşağı doğru revize edeceğimizi beklerken biz yukarı doğru revize ettik. 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir hedefi ilan ettik. Ben bu hedefin yakalanmasında herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Gerçekleşmeler de bu yönde." dedi.

Ersoy, Ordu'da bir otelde "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Ordu" programı kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önem verdiği şehirlerin başında Ordu'nun geldiğini, kendisinin de buradaki gelişmeleri çok sıkı takip ettiğini söyledi.

Ordu'nun turizm açısından çok potansiyeli olan bir şehir olduğuna işaret eden Ersoy, burayla ilgili projeleri hızlı şekilde sonuçlandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ersoy, hedeflerinin sadece 2023 olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"2028 yılına kadar Ordu için belirlenen vizyon çerçevesinde yatırımları bir sıraya sokarak hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Ordu hem kıyı kenti olması hem de yaylaları ve yüksek dağları ile turizm potansiyeli çok geniş bir şehrimiz. Hem yeşilini hem de doğasını korumuş bir şehrimiz. Şu anda gelecek turizmi için en önemli değerler bunlar. Artık özellikle pandemi sonrası turizm hareketlerinde doğa ön plana çıktı. Kendisine has gastronomisini de sayacak olursak Ordu'da yapacağımız her şeyin karşılığını fazlasıyla alabileceğimizin farkındayız."

Bu gezinin önemli olduğuna dikkati çeken Ersoy, "İlerleyen haftalarda bu projeler üzerinde detaylı şekilde çalışma fırsatı bulacağız. Daha önce belediye başkanımız da yaptıkları ziyarette projeler hakkında ön bilgilendirmeler yapmıştı. Şimdi yerinde de tespitlerimizi yapıp hızlı bir şekilde sonuçlandıracağız." diye konuştu.

Ersoy, Ordu'ya sadece turizm amaçlı gelmediklerini kaydederek, "Ordu insanı kültür ve sanata çok yatkın. Kültür ve sanat konusunda yapılması gerekenler, buradaki aktivitelerin genişletilmesi, etkinliklerin desteklenmesi konusunda da aslında bir farkındalık ziyareti bu. İnşallah kültür sanat programlarının da arttığı bir Ordu göreceğiz. Belediye başkanlarımız çalışmalar yapmış. Bize düşen sadece desteklemek. Bakanlığıma bağlı genel müdürlüklerin turne programlarını daha fazla alıp buradaki etkinlik faaliyetlerinin sayısını artırmak." ifadelerini kullandı.

- "Her şeyden önce Türkiye'nin ligini değiştirdik"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, turizmde gelinen son süreçle ilgili yöneltilen bir soru üzerine, Türkiye'de turizm sezonunu 12 ay olarak planladıklarını söyledi.

Türkiye'de 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından turizm sektörünün, stratejik sektör ilan edildiğine dikkati çeken Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce Türkiye'nin ligini değiştirdik. Artık Akdeniz çanağındaki yüksek gelir grubu turist ağırlayan ülkelerle aynı grubu hedefledik. Aynı ligi hedefledik. Bu bağlamda da zaten en önemli atılımımız kişi başı gecelik gelirlerdeki artış. Pandemi döneminde çok düşmüş olan ve öncesinde çok düşmeye meyilli olan kişi başı gecelik gelirin şu dönemlerde çok hızlı bir şekilde arttığını hep birlikte gözlemliyoruz. Pandemi döneminde dünya hiç olmadığı kadar, özellikle turizm sektörü en büyük krizlerle karşı karşıya kaldı. Ancak bu dönemde almış olduğumuz önlemlerle bunun başında almış olduğumuz yasal düzenlemeler geliyor. Bunlar sayesinde turizm sektörü açısından baktığımızda biz pandemide rakiplerimize göre açık ara en az küçülen ve pandemi sonrasında da en hızlı çıkış yapan ülke konumuna geldik."

Bakan Ersoy, hem geçen sene hem de bu sene çok hızlı büyümeler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bu senenin başlangıcında sezonun başında 42 milyon turist, 34,5 milyar dolar bir gelir hedefiyle başladı Türkiye. Ama sonrasında Karadeniz'deki çatışma ortamıyla herkes hedefleri aşağı doğru revize edeceğimizi beklerken biz yukarı doğru revize ettik. 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir hedefi ilan ettik. Ben bu hedefin yakalanmasında herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Gerçekleşmeler de bu yönde. Hatta bu hedeflerin yukarısında Türkiye'nin tamamlayacağını düşünüyorum." dedi.

- "Ekim ayı rezervasyonları Türkiye genelinde çok iyi gidiyor"

Eylül sonu itibarıyla çok başarılı bir dönem gerçekleştirdiklerini ifade eden Ersoy, "Ekim ayı rezervasyonları Türkiye genelinde çok iyi gidiyor. Son çeyrekte biz dikkat ediyoruz. Özellikle mayıs ve haziran ayından itibaren birçok bölge kriz öncesi olan 2019'un üzerinde gerçekleşmelerle kapatıyor. Benim öngörüm yukarı oranda revize ettiğimiz 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir hedefini daha yüksek bir revize ile Türkiye'nin kapayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Ersoy, önlerine baktıklarını, önce 2023, daha sonra ise 2028 planlamalarını yaptıklarını, turizm açısından bir sıkıntı görülmediğini kaydetti.

Bir gazetecinin, Ordu Kurul Kalesi kazıları sırasında çıkarılan ve 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen 110 santimetre yüksekliğinde mermerden yapılmış Ana Tanrıça Kibele heykelinin kentte ne zaman getirilerek sergileneceği sorusu üzerine Bakan Ersoy, "Heykelin doğru bir şekilde sergilenmesi gerekiyor. Gerekli ortamı yarattıktan sonra sergileyeceğiz." yanıtını verdi.

- "THY pilot alımlarını tamamlıyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ordu-Giresun Havalimanı'nda sefer sayılarının artırılması durumunda turizme katkısının daha fazla olup olmayacağı yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Pandemi sonrasında dünyada bir sıkıntı var. Dünya genelinde havalimanlarının çalıştırılamadığını görüyorsunuz. Mevcut havalimanları bile çalıştırılamıyor, çok ciddi sefer iptalleri var. Pandemi sonrası sektörde çok ciddi bir kriz oluştu. Bu krizi en az hasar ve hatta krize yakalanmadan atlatan tek ülke Türkiye'dir. Hiçbir iptalle karşılaşmadığımız gibi, çok çok minik iptaller gerçekleştiği gibi ve iptallerin çoğu da karşı taraftan kaynaklanıyordu, bizden kaynaklanmıyordu. Ama büyümede de istediğiniz kadar hızlı büyüyemiyorsunuz. Çünkü pilot ve uçak sıkıntısı var. Sektör iki yıl kapalı kaldığı için, küçülme aşamasında olduğu için sıkıntılar oldu. Ama 2023 yılı itibarıyla uçuş sayıları ile ilgili bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü THY pilot alımlarını tamamlıyor. Büyüme hızını eskisinden daha hızlı bir şekilde yapması yönünde planlamalarını yaptı. İç hat seferlerinde yıl başından sonra bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Şu anda önemli olan arz ve talebi yaratmak. Bunlar olduğunda kendiliğinden bu sorunlar çözülmüş olacak."

- Kültür Yolu Projesi'nde hedef festivalleri bütün Anadolu'ya yaymak

Kültür Yolu Projesi'nin 5 şehirde uygulandığını aktaran Ersoy, "İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri ile başladık. Sonrasında başkentte geçti, Başkent Kültür Yolu Festivali olarak. Bu sene Çanakkale'yi dahil ettik. Konya Mistik Festivali'ni himayemiz altına aldık. Son olarak ise Diyarbakır'da yapıldı. Önceliğimiz Kültür Yolu projelerinde festivallerin yedi bölgeye yayılması, akabinde ise büyükşehirlerde başlayarak bütün Anadolu'ya yaymak." bilgisini paylaştı.

Ersoy, kruvaziyer gemilerinin Ordu'ya da gelmesi yönünde bir çalışmanın olup olmadığı sorusuna, "Kruvaziyer için şehrin altyapısı, gezilecek yerler, tarihi yerler gibi birçok noktanın oluşması gerekiyor. Kolay olacak bir şey değil. Dikkat edilirse ana kruvaziyer limanları olan şehirlere baktığınızda İstanbul gelir, Kuşadası gelir, Bodrum gelir. Hepsinin arkeolojik tarihi noktaları var. Karadeniz'de stoplar başladı zaten. Zaman içerisinde olacaktır. Ama önümüzde biraz daha yol alacağımız bir süreç var." karşılığını verdi.

Ünye Kültür Merkezi inşaatına yönelik soru üzerine ise Bakan Ersoy, projeyi yeni açılacak ihaleyle hızlı şekilde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.





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