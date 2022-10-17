Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ordu'da ziyaretlerde bulundu:

ORDU (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ordu'nun Altınordu ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ordu Valiliğini ziyaret eden Ersoy, Vali Tuncay Sonel ile diğer ilgilerce karşılandı.

Bakan Ersoy, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Sonel ile makamında görüştü.

Valilik Toplantı Salonu'nda turizmcilerle bir araya gelen Ersoy, ardından Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Ordu Büyükşehir Belediye binasına geçen Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile bina girişindeki çalışmaları inceledi. Bakan Ersoy, makamda ise Güler'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy, önceki dönem milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları ile belediyeye ait Kültür Otağı'nda düzenlenen programda buluştu.

Program öncesi gazetecilere açıklama yapan Ersoy, Bartın'da yaşanan elim grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden maden şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifa diledi.

Sabah erken saat itibarıyla Ordu'daki tespit ve gözlem ziyaretine başladıklarını anlatan Ersoy, partilerinin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Ordu" programı ile hem sivil toplum kuruluşları hem de turizm sektörü temsilcileriyle buluşma fırsatı yakaladıklarını belirtti.

Ersoy, aynı zamanda Başkan Güler'in Ordu'yla ilgili hazırladığı projeleri ve sunumları detaylı inceleme fırsatı yakaladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Zaten Başkanımız sağolsun yıllardır defaten Ordu'yla ilgili projeleri bize getirip bilgilendiriyordu. Biz de belediyemizle ortak şekilde bu projeleri netleştirip aynı vizyonda, aynı çizgide paralel bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bu bağlamda bir noktaya kadar gelmiş olan yatırımlar ve projelerle ilgili yerinde tespitlerimizi de yapma fırsatı bulduk. Şimdi hızlı bir şekilde STK'larımızın ve sektör temsilcilerimizin görüşlerini de buna ekleyerek kısa, orta ve uzun vadeli bir yol haritasını belediye başkanımızla birlikte netleştirdikten sonra hızlı bir şekilde öncelikli olan kalan yatırımların tamamlanması, sonrasında şehrin turizm, kültür ve sanat adına yapılması gereken ilave projelerin sonuçlandırılması yolunda bir yol haritasını beraber takip edeceğiz."

Ordu'nun, Karadeniz hattında doğal özelliklerini en iyi şekilde korumayı başaran şehirlerin başında, ilk sırada geldiğini vurgulayan Ersoy, "Kültür ve sanat konusunda da halkı çok istekli ve katılımcı. Bu da bizim aslında hem turizm olsun hem kültürel faaliyetler olsun elimizi çok kolaylaştırıyor. Amacımız hem kültür ve sanatla Orduluların ve vatandaşlarımızın daha hızlı ve etkili şekilde buluşmasını sağlamak hem de sektörel yatırımlarla Ordu'nun turizmden de çok istediği, hak ettiği geliri, payı almasını sağlamak." dedi.

Bu stratejiyi ve yatırımları belediyeyle ortak gerçekleştireceklerini aktaran Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben Ordu’nun hem turizm hem kültür sanat olarak potansiyelinin çok fazla olduğunu ve geleceğin değişen koşullarında özellikle pandemi sonrası koşullarında doğa turizmine olan ilginin, kültür ve sanata olan ilginin de ön planda olduğu bir sektörde Ordu’nun hızla turizmden şu anki gelirinin çok üzerinde bir gelir alacağını düşünüyorum. Özellikle Ordu’nun hem deniz, kum, güneş hem yayla hem kültür-sanat hem de dağ turizmiyle ilgili çok çeşitli turizm potansiyeli var. Buna gastronomisini de eklediğimiz zaman nadide noktalarımızdan biri olacağını düşünüyorum. El birliğiyle istediğimiz yere hızlı bir şekilde getireceğimize inanıyorum."

Öte yandan, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Ordu" programı kapsamında kente gelen 22 milletvekili de 19 ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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