Ordu'da kaçak tütün ve mamulleri operasyonunda 3 kişi yakalandı

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ORDU (AA) - Ordu'da kaçak tütün ve mamulleri operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 37 bin 600 içi tütün doldurulmuş makaron, 20 bin içi boş bandrolsüz makaron, 180 elektronik sigara likidi, 340 sahte bandrol, 56 yurt dışı menşeli nargile tütünü ile 33 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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