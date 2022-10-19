Milli boksör Gamze Soğuksu, hedeflerine ulaşabilmek için yoğun çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli boksör Gamze Soğuksu, hedeflerine ulaşabilmek için yoğun çalışıyor

AA

Milli boksör Gamze Soğuksu, hedeflerine ulaşabilmek için yoğun çalışıyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Kadın Boks Milli Takımı sporcusu Gamze Soğuksu, yıldız, genç ve 22 yaş altı kategorilerinde elde ettiği başarıları büyüklerde de sürdürmeyi hedefliyor.

Antrenörü İbrahim Gündoğdu'nun desteğiyle 2016 yılında ortaokul öğrencisiyken boksa başlayan Gamze, bugüne kadar Türkiye'de yapılan organizasyonlarda 5, Avrupa şampiyonalarında 2 olmak üzere 7 madalya kazandı.

Bu başarılarının ardından büyüklerde Kadın Boks Milli Takımı'na yükselme başarısı gösteren 19 yaşındaki sporcu, yeni hedeflerine ulaşabilmek için çalışıyor.

Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarına devam eden Gamze, fırsat buldukça geldiği memleketi Ordu'da da antrenman yapıyor.

Altınordu ilçesindeki Merkez Ortaokulunun spor salonunda çalışan Gamze, ilk defa mücadele edeceği büyükler kategorisinde hayallerini süsleyen başarılara ulaşmak istiyor.

Milli boksör Gamze Soğuksu, AA muhabirine, "erkek sporu" denmesine aldırış etmeden başladığı boksun artık hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Gece gündüz demeden çalışarak kendisini geliştirdiğini anlatan Gamze, ilk madalyasını 2018'de katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda aldığını belirtti.

Ay-yıldızlı sporcu, 5 yıl üst üste farklı kategorilerde Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdiğini, ayrıca yıldız ve gençlerde Avrupa ikinciliği bulunduğunu kaydetti.

Bundan sonra organizasyonlarda büyükler kategorisinde yer alarak Türkiye'yi temsil edeceğini aktaran başarılı sporcu, sorumluluğunun ve kendisinden beklentilerin de arttığının altını çizdi.


- "Kendimi sürekli geliştirmem gerektiğini biliyorum"


Gamze Soğuksu, büyüklerde rakiplerinin çok zorlu olduğunu belirterek, "Bunun farkındayım ve kendimi sürekli geliştirmem gerektiğini biliyorum. Bu bilinçle çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.

Her şeye rağmen başaracağına inandığını vurgulayan milli sporcu, "Bunun için çok çalışıyorum. Yaklaşık dört yıldan bu yana Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kalıyorum. Orada antrenörlerim bizimle çok yakından ilgileniyor. Çalışmalarım her geçen gün çok daha iyiye gidiyor." diye konuştu.

Gamze, aralık ayında büyüklerde Türkiye Şampiyonası olduğunu kaydederek, "Burada ilk defa büyüklerde ringe çıkacağım. Benim için çok önemli bir şampiyona olacak. Hemen ardından da Avrupa ve dünya şampiyonaları olacak. İnşallah hedefim buralardan iyi dereceler alıp 2024 Olimpiyatları'na katılabilmek." ifadelerini kullandı.

Bir sporcu için Avrupa ve dünya şampiyonalarında alınacak başarının çok önemli olduğunu belirten Gamze, bu gururu ülkesine ve ailesine yaşatmayı çok istediğini dile getirdi.

Milli boksör, idolünün olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli olduğunu aktararak, "Kendisi her şeyden önce çok iyi biri. Busenaz abla ile sürekli konuşuyoruz. Onun elde ettiği başarıları görünce ve maçlarını izleyince ben de çok gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Halen Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olduğunu anımsatan Gamze, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile kulüp yöneticilerine de teşekkür etti.

Milli sporcunun antrenörü İbrahim Gündoğdu ise ortaokul öğrencisiyken keşfettiği Gamze'nin çok çalışkan ve azimli bir boksör olduğuna işaret ederek, büyükler kategorisinde başarılar elde edeceğine inandığını söyledi.

Sporcusunu boksta önemli yerlere getirmek için çok çalıştıklarını dile getiren Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Bugün gelinen süreçte Gamze kendisinden beklenen performansı gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Kızımızın geleceği parlak. Hedefimiz önce büyüklerde Türkiye şampiyonu olmak. Ardından Avrupa ve dünyada da başarılar elde ederek 2024 Olimpiyatları için kota alabilmek."

Gamze'nin güneş görmeyen bir salondan yetiştiğini de anlatan antrenör Gündoğdu, "Okulumuzda depo olarak kullanılan yeri spor salonuna çevirdik. İlk defa burada çalışmalara başlayan sporcumuz bugün azmiyle önemli bir yere geldi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da kaçak tütün ve mamulleri operasyonunda 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ordu'da kaçak tütün ve mamulleri operasyonunda 3 kişi ...
Ordu'da iş yerinde 52 sahte plaka ele geçirilen kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu'da iş yerinde 52 sahte plaka ele geçirilen kişi ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ordu'da ziyaretlerde bulundu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ordu'da ziyaretlerde ...
(Görüntülü) BAKAN ERSOY TURİZM HEDEFLERİNİ YUKARI DOĞRU REVİZE ETTİK (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ERSOY TURİZM HEDEFLERİNİ YUKARI ...
Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini yukarı doğru revize ettik (2)
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini yukarı doğru revize ...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ordu'da konuştu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ordu'da ...
(Görüntülü) BAKAN ERSOY TURİZM HEDEFLERİNİ YUKARI DOĞRU REVİZE ETTİK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ERSOY TURİZM HEDEFLERİNİ YUKARI ...
Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini yukarı doğru revize ettik
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini yukarı doğru revize ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.