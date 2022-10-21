Ordu'da yaşlı hastanın evinin yolu belediye ekiplerince yapıldı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu Belediyesince 70 yaşındaki hastanın evinin sorunlu olan yolu betonla konforlu hale getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Övündük Mahallesi'nde kanserle mücadele eden Mesut Öztürk'ün evinin kapısına ambulans dahil hiçbir aracın ulaşamadığını öğrendi.

Tören, Öztürk'ün yanı sıra diğer mahalle sakinlerinin de sorun yaşadığı yol sorununun çözümü için ilgililere talimat verdi.



Ekipler, mahallenin Kuştepe mevkisinde bulunan yolunu kısa sürede beton konforu ile buluşturdu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tören, şunları kaydetti:

"Biz insanımıza bir söz verdik. Kaderiniz kaderimizdir. 'Bu şehirde tek bir insanımıza dahi asla sırtımızı dönmeyeceğiz.' dedik ve bugüne kadar hemşehrilerimize mahcup olmadık. Bundan sonra da her koşulda insanımızın derdiyle dertlenmekten, acılarını da sevinçlerini de paylaşmaktan, onlarla bir ve beraber olmaktan bir an bile geri durmayacağız. Mesut amcamıza 'Geçmiş olsun.' dileklerimi iletiyor, Allah'tan şifalar diliyorum."

Öztürk ise yaşadığı soruna kayıtsız kalmayan Başkan Tören'e teşekkür etti.





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