Ordu'da, "Organik Elma Suyu" projesi kapsamında üreticiden ürün alımı devam ediyor

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ORDU (AA) - Ordu'da, "Organik Elma Suyu" projesi kapsamında üreticiden ürün alımı 5 Kasım'a kadar sürecek.

Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde geçen yıl Organik Elma Suyu Projesi başlatıldı.

Proje kapsamında fındık bahçelerinde çürümeye terk edilen elmalar üreticilerden alınarak meyve suyuna dönüştürüldü. Elde edilen organik elma suyu, belediyenin kültürel ve sanatsal etkinliklerinde misafirlere ikram edildi.

Proje doğrultusunda bu yıl üreticilerden elmanın yanı sıra halk arasında kokulu üzüm olarak da adlandırılan muhacir üzüm satın alınmaya da başlandı.

Elmanın kilogramı 1,75 liradan, üzümün kilogramı ise 3,25 liradan üreticilerden teslim alınıyor. Bu kapsamda 15 ton elma ve 1040 kilogram muhacir üzüm satın alındı. İlçenin kırsal mahallerinde devam eden alımlar, 5 Kasım'da sona erecek.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, tarımsal üretimi teşvik etmenin yanı sıra üretim kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve ürünlerin bir markaya dönüşmesini sağlamayı istediklerini belirtti.

Kentin, organik üretim üssüne dönüşmesini ve oluşturacakları markalarla yöre insanının ekonomik refahının yükselmesini amaçladıklarını vurgulayan Tören, şunları kaydetti:

"Emeğin, alın terinin değerini üretimin gücü ile birleştirerek eli öpülesi üreticilerimizin aile ekonomilerine katkı vermeye çalışıyoruz. Yegane amacımız insanımızın kendi şehrinde refah içerisinde yaşamasını sağlamak. Bunun için de 'üretim, üretim, üretim' diyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde üretmeye, ürettiklerimizle insanımıza, şehrimize ve ülkemize artı değer katmaya devam edeceğiz."

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