Ordu Valisi Tuncay Sonel, Cumhuriyet'le yaşıt kent sakinlerini ziyaret etti

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ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları kapsamında, 1923 yılında doğan kent sakinlerini ziyaret etti.

İlk ziyaretini Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ne yapan Vali Sonel, burada yıllar önce eşini kaybeden ve oğluyla birlikte yaşayan 99 yaşındaki Fatma Keskin ile sohbet etti.



Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Fatma Keskin, "Bizleri yalnız bırakmayan sayın Vali'mize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, sağlıklı yaşam nasip etsin" diyerek duygularını dile getirdi.

Ardından Karacaömer Mahallesi'nde yaşayan 1923 doğumlu Mehmet İzzet Hüsam'ı ziyaret eden Vali Sonel, kendisine sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

Ziyarette Mehmet İzzet Hüsam ise askerlik anılarını Vali Sonel ile paylaştı.

Daha sonra Bucak Mahallesi'nde yaşayan 1923 doğumlu Emine Özbucak'ı evinde ziyaret eden Sonel, bir süre sohbet ederek herhangi bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu.

Sonel, Öceli Mahallesi'nde yaşayan Havva Kırış'ı da evinde ziyaret ederek kendisiyle bir süre sohbet etti.

- 1923 doğumlu 51 yaşlıya ulaşıldı

Vali Sonel, yaşlılarla hatıra fotoğrafları çektirdiği ziyaretlerde, Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları kapsamında Ordu genelinde 19 ilçede Cumhuriyet ile yaşı aynı olan 1923 doğumlu 51 dede ve nineye ulaşıldığını söyledi.

"Onlar bizim başımızın tacı" diyen Vali Sonel, yaşlıları fırsat buldukça her daim ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade etti. Sonel, "Kapımız sizlere her daim açık. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda yanınızdayız. Cumhuriyet çınarlarımızı kaymakam arkadaşlarımız ve ekiplerimizle birlikte evlerinde ziyaret ediyor, hatırlarını soruyoruz. Rabbim dedelerimize, ninelerimize sağlık versin, Allaha emanet olsunlar." diye konuştu.















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