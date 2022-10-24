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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da UMKE İl Tatbikat Kampı gerçekleştirildi

AA

Ordu'da UMKE İl Tatbikat Kampı gerçekleştirildi

ORDU (AA) - Ordu'da yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek afetlerde daha etkin ve verimli sağlık hizmeti sunulması amacıyla UMKE İl Tatbikat Kampı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ordu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) İl Tatbikatı Kampı, Ünye Çınarsuyu Tatbikat Parkı'nda gerçekleştirildi.

Eğitmenler ve UMKE gönüllülerinin katılımıyla yapılan tatbikat kampında, güncelleme eğitimlerinin yanı sıra koordinasyon ve oryantasyona yönelik beceri oyunları uygulandı.

Kampta ayrıca, senaryo gereği deprem sonrası oluşan bina çökmesi, enkaz, heyelan, su taşkını, yangın ve zincirleme trafik kazası olaylarına müdahaleler uygulamalı gerçekleştirildi.

Kampı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, şunları kaydetti:

"AFAD İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan afet müdahale planı çerçevesinde eğitimlerimizi ve UMKE ile ilgili bölümlerin tatbikatını başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. UMKE olarak her zaman hazır olmak durumundayız. İhtiyaç duyulduğunda ülkenin dört bir yanında yaşanabilecek afetlerde en kısa sürede destek vermemiz hayati önem taşıyor. Hazırlıklı olmak için de bu eğitimleri, tatbikatları yaz kış, sıcak soğuk demeden gerçekleştiriyoruz."

Tüzün, tatbikata yaklaşık 50 UMKE personelinin katıldığını da bildirdi.


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