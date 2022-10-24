Ordu'da cep telefonu bayisine giren peçeli baykuş yetkililere teslim edildi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde cep telefonu bayisine giren peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

İlçenin Niksar Caddesi'nde cep telefonu bayisi işletmecisi, sabah iş yerini açtığında içeride baykuş olduğunu fark etti.

Şaşıran işletmeci, Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ünye Bölge Amirliğini arayarak bilgi verdi.



İş yerine gelen zabıta memuru peçeli baykuşu bulunduğu yerden alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğine teslim etti.



Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğal ortamına salınması beklenen peçeli baykuşun iş yerine gece tavan arasından girdiği tahmin ediliyor.





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