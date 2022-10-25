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Tavuk çiftliği kuran gencin en büyük destekçisi 80 yaşındaki babaannesi

AA

Tavuk çiftliği kuran gencin en büyük destekçisi 80 yaşındaki babaannesi

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'da devlet desteğiyle çiftlik kuran Doğan Yüksel, organik yumurtalara yönelik yoğun talep üzerine 100 tavukla kurduğu tesisinin kapasitesini 750'e çıkarmayı başardı.

Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk babası Doğan Yüksel (30), Altınordu Belediyesi'nden 100 tavuk hibe desteği aldı.

Yaklaşık 2 yıl önce çiftliğini kuran Yüksel, çocukluktan bu yana ilgi duyduğu tavuklarının sayısını artırmak istedi.

Çiftlikten elde edilen yumurtaları satışa sunan Yüksel, daha sonra 80 yaşındaki babaannesinin de verdiği katkıyla çiftliğindeki tavuk sayısını 750'e kadar çıkardı.

Tesisindeki tavuklardan günlük ortalama 500 organik yumurta elde eden Yüksel, buradan elde ettiği kazançla ailesinin geçimini sağlıyor.

Yaklaşık bir dönüm arazide üreticilik yapan Yüksel, AA muhabirine, çocukluktan bu yana tavukları çok sevdiğini belirterek, yumurta sektörüne girdiğini söyledi.

Daha önce evinin bahçesinde hobi olarak tavuk yetiştirdiğini anlatan Yüksel, Altınordu Belediyesi'nin desteğinden faydalandığını ifade etti.

Yüksel, ilk etapta 100 tavuk hibe aldığını, bu tavuklardan elde ettiği gelirle çiftlik kurduğunu, aradan geçen sürede tavuk sayısını 750'e kadar çıkarmayı başardığını kaydetti.

Çiftlikte organik yumurta üretimi yaptığını söyleyen Yüksel, kendi işini kurduğu için çok mutlu olduğunun altını çizdi.

- 80 yaşındaki babaannesinin tecrübelerinden faydalanıyor

Yüksel, çiftlikte kendisinin en büyük destekçisinin ise 80 yaşındaki babaannesi olduğunu anlatarak, "Babaannem geçmiş yıllardan bu yana az da olsa tavuk yetiştiriyordu. Ondan aldığım azimle kendi çiftliğimi kurmayı başardım. Tavukların hastalanmasının önüne babaannemin tecrübeleriyle geçiyoruz. Ondan edindiğimiz birikimle çiftliğimizi her geçen gün büyütüyoruz." dedi.

Babaannesinin her gün tavukların yumurtalarını sepete topladığını, ardından temizleyerek satışa hazır hale getirdiğini aktaran Yüksel, kendisinin de yumurtaları paketleyip satışa sunduğunu kaydetti.

Yüksel, 80 yaşındaki babaannesinin çok enerji dolu bir insan olduğunu, kendisinin sabah erken saatlerinde tavuklarıyla ilgilenmeye başladığını, gün boyunca tavukların yem ve su ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

Hayvan sevgisinden dolayı babaannesinin bu işi aşkla yaptığını vurgulayan Yüksel, "Yıllardır hayvanlarla ilgilenmesinden dolayı bu işten vazgeçmiyor." diye konuştu.

Yüksel, kentte organik yumurtaya ilginin hayli fazla olduğuna işaret ederek, "Bizden talep eden kişilere yumurtalarını kapılarına götürüyoruz. Doğadan sofralarına kadar hizmet veriyoruz." şeklinde konuştu.

Geçim kaynaklarının tamamen çiftlik olduğunu söyleyen Yüksel, tavuğun yanında az da olsa büyükbaş hayvan ve koyun beslediklerini bildirdi.

- 80 yaşında çalışma azmiyle örnek oluyor

Toplam 17 torun sahibi Hasibe Yüksel ise sabah erken uyandığını ve ardından tavuklarla ilgilendiğini belirterek, kaymak, bal ve organik yumurta tüketerek dinç kalabildiğini anlattı.

Hasibe Yüksel, sağlığı el verdiği sürece çalışmayı sürdüreceğini ve tavuklarla ilgilenmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.












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