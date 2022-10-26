Ordu'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünye devlet sahil yolu Cevizdere Mahallesi mevkisinde, Mert S. yönetimindeki 52 LF 905 plakalı hafif ticari araç, Öznur D. idaresindeki 06 TKA 58 otomobile arkadan çarptı. Daha sonra Musa S'nin kullandığı 55 ADV 454 plakalı otomobil duramayıp hafif ticari araca, Ali A. yönetimindeki 52 M 5444 plakalı minibüs de Tahsin S. idaresindeki 52 ADF 624 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücü Öznur D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza sonrası ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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