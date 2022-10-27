Ordu'da mobil sağlık ekiplerinin erken teşhisi sayesinde 2 kanser hastası hayata tutundu

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ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'da mobil sağlık tarama aracıyla kırsal mahallelerde hizmet veren sağlık personelinin erken teşhisi sayesinde 2 kadın kanser hastalığından kurtulmayı başardı.

Perşembe İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren mobil sağlık tarama aracı, kırsal bölgelerde yaşayan ve hastaneye gitmekte güçlük çeken vatandaşlara kapıda hizmet veriyor.

Mobil araçla kırsaldaki evlere ulaşan sağlık görevlileri, 30 ile 69 yaş arasındaki kadınlara kanser taraması yapıyor.

Ekiplerin kontrolleri sırasında ev hanımı Aynur Eren'e kolon kanseri, Lütfiye Kılıç'a ise meme kanseri ön teşhisi konuldu.

Bunun üzerine sağlık kuruluşlarına davet edilen Eren ile Kılıç'ın yapılan tetkiklerinde kanser oldukları belirlendi. Tedavilerine hemen başlanan iki kadın, sağlıklarına kavuştu.

- "Erken teşhisin önemini ben çok iyi anladım ve gördüm"

İlçeye bağlı Medreseönü Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Aynur Eren (59), AA muhabirine, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) bağlı sağlık ekiplerinin mobil araçla mahalleye geldiğini söyledi.

Yapılan testte kolon kanserinden şüphelenilmesi üzerine sağlık kuruluşuna davet edildiğini anlatan Eren, hastanede uzman hekimlerin incelemesi sonrası kanser olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

Eren, "Moralimi hiç bozmadan hemen tedavime başlanmasını istedim. Samsun'da ameliyatımı oldum. Bugün çok şükür sağlığıma kavuştum. Bu hastalığımı öğrendiğimde bana '6 ay yaşamaz.' diyenler bile oldu. Ama erken teşhis beni bu hastalığımdan kurtardı." dedi.

Kapıya kadar gelerek hastalığını erken teşhis eden sağlık ekiplerine teşekkürlerini sunan Eren, onların sayesinde hayatta kalmayı başardığını anlattı.

Eren, yaşıtı kadınlara da seslenerek, "Bu gibi durumlarını hiç ihmal etmesinler. Sağlık ekipleri geldiklerinde muayenelerini olsunlar. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsalar da gidip hemen tedavilerini yaptırsınlar. Erken teşhisin önemini ben çok iyi anladım ve gördüm. Bugün Allah'a şükürler olsun sağlığıma kavuştum." diye konuştu.

- "Kadınlar sağlıklarını hiç ihmal etmesinler"

İlçeye bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Lütfiye Kılıç (58) ise bir gün evinde otururken kapıya sağlık ekiplerinin geldiğini belirterek, muayene sırasında meme kanserinden şüphelenen sağlıkçıların kendisini hastaneye götürdüğünü anlattı.

Hastanede mamografi çekildiğini ve kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu kaydeden Kılıç, "Ameliyat oldum. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Kapımıza kadar gelerek bu hastalığımın ortaya çıkmasına vesile olan sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kılıç, kanser olasılığının hiç aklından geçmediğini ancak sağlık taraması sonucu hastalığını öğrenme fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Kimse 'Bende bu hastalıklar olmaz.' diye düşünmesin. Ayaklarına kadar gelen bu hizmetten faydalansın. Kadınlar sağlıklarını hiç ihmal etmesinler. Gidip erkenden tedavilerini yaptırsınlar. Arada bir kontrollerini olsunlar." diye konuştu.

- "Erken teşhis edilen bütün vakalarımızın hayatı kurtuldu"

Perşembe KETEM Sorumlusu Hemşire Kamer Özdemir, meslektaşı Arzu Emeksiz ile periyodik aralıklarla kırsaldaki mahalleri dolaşarak kadınlara kanser tarama yaptıklarını söyledi.

Bu taramalar sırasında birçok kadına erken teşhis koyarak tedavi olmalarını sağladıklarını belirten Özdemir, "Bir kişinin hayatına dokunmak çok önemli. Onları sağlıklı gördükçe biz de çok mutlu oluyoruz." dedi.

Özdemir, kırsala gittiklerinde bazı kadınları bahçeden getirerek muayene ettiklerine dikkati çekerek, "Bazen onları ikna etmek çok zor oluyor. İkna ettiklerimizin böyle vakalarla karşılaşıp sağlıklarına kavuşmalarını görmek bizleri ayrıca sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Aynur Eren ve Lütfiye Kılıç'a bu taramalar sırasında ön teşhis koyduklarını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Hastalarımız kendilerine erken teşhis konulması ve kanserin de ikinci evresinde olması nedeniyle hızlı tedavi oldular. Erken teşhis edilen bütün vakalarımızın hayatı kurtuldu. Özellikle meme, kolon ve rahim ağzı kanserlerinde erken teşhis hayat kurtarıyor. Bunları şimdiye kadar birçok hastamızda gördük."





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