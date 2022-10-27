Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Ünye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Saraçlı, Gölevi ve Yüceler mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Şüpheliler Z. T, D. F. K. Y. S. ve O.K'nın gözaltına alındığı operasyonda, 1,5 kilogram esrar, tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z. T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D. F. K. ve Y.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlı O.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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