Çambaşı Yaylası'nda patates hasadı başladı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda patates hasadına başlandı.

Kabadüz Belediyesi ile Kabadüz Ziraat Odası işbirliğinde, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle oluşturulan örnek tarlalarda patates sökümü gerçekleştirildi.

Yayladaki hasada katılan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yaylada 20 dönüm arazi üzerine patates ekimi yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok şükür bugün hasada başladık. Gayet de verimli ürün alıyoruz. Geçmiş yıllarda burası patatesiyle ünlü olan bir yerdi. Biz bu üretimi burada yeniden canlandırmak istiyoruz. Buradan çıkan ürünümüzü kadın kooperatifi aracılığıyla satışını gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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