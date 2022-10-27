Ordu'da çatı yangını

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Gölevi Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın çatısında yapılan tadilatın ardından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çatının yanı sıra alttaki daireye de sıçradı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, yangının evine sıçradığını gören çatı katındaki dairenin sahibi Hacer Ateş, fenalaştı. Ateş'e olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

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