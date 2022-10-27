Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in acı günü

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ORDU (AA) - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in dün vefat eden kardeşi Mustafa Karadeniz için Ordu'da cenaze töreni düzenlendi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversite Hastanesi'nde bir süredir kanser tedavisi gören Karadeniz, dün hayatını kaybetti. Karadeniz'in cenazesi, yakınları tarafından uzun yıllardır yaşadığı Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi.

Karadeniz için Ünye Büyük Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesinin yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, Ünye Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, Ordu Müftüsü İsmail Çiçek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz ve aile üyeleri, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ünye Sanat Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu bazı oyunların yanı sıra dizi ve sinema filmlerinde de rol alan iş insanı Karadeniz'in cenazesi, Trabzon Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından toprağa verilmek üzere Samsun'un İlkadım ilçesine götürüldü.

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