Ordu Valisi Sonel'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

O hastalar için yaptılar oldu! Hem de çiğ köfteden

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sonel, mesajında, asırlar boyunca bağımsız olarak yaşayan yüce Türk milletinin yeniden dirilişinin simgesi olan Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamanın coşku ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Vali Sonel, her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen aziz milletin bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekun inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşı'nın her safhasının eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle sonuçlandığını vurguladı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne bölünmez vatan toprakları üzerinde, beyaz ay yıldızlı al bayrağın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyini feda edebilme anlayışına sahip olduklarını, bu ruhu tüm benliklerinde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceklerinin altını çizen Sonel, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin fertleri olarak atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı ve bağımsızlığımızı daima muhafaza etmek, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için el ve gönül birliği halinde çalışmak bu cennet misali ülkeyi bizlere armağan eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere Cumhuriyeti armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyorum."

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