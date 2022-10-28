Ordu TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına Adil Levent Karlıbel seçildi:

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ORDU (AA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Adil Levent Karlıbel seçildi.

Geçen hafta yapılan meclis üyeliği seçiminin ardından ikinci aşama olan yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri ve disiplin kurulu seçimleri oda hizmet binasında gerçekleştirildi.

Meclis üyeliği seçimlerinde başkanlık için yarışan mevcut başkan Servet Şahin ve Levent Yıldırım meslek grubundan çıkamadı, Ertuğrul Koç ise adaylıktan çekildi.

Meclis üyeliğine seçilen 60 üye, kurulan 3 sandıkta oy kullandı.

Tek listeyle seçime giden Adil Levent Karlıbel, 2 oyun geçersiz sayıldığı sandıktan 58 oy alarak yönetim kurulu başkanı seçildi.

Odanın yeni yönetim kurulunda Necdet Yüce, Nevzat Yavuz, Hüseyin Avni Kalafat, Adnan Menderes Doğruyol, Hafız Tevfik Ercan Tapanoğlu, Gültekin Kurtcul, Abdullah Titiz, Akın Şahin, Veysel Köybaşı ve Emre Yılmaz görev aldı.

TOBB delegeliğine ise Mehmet Murad Yıldız, Aşkın Baş, Anıl Torun ve Göktan Yapar seçildi.

Disiplin kurulu da Selami Gürsoy, Uygar Keler, Tayfur Akçay, Vecihi Enseli, Sevda Şengül ve Osman Akyol'dan oluştu.

- "Her şeye ortak karar vereceğiz"

Başkan Adil Levent Karlıbel, herkese teşekkür ederek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Kendilerine verilen görevi en iyi şekilde tamamlamayı temenni eden Karlıbel, "60 yönetim kurulu üyemiz olacak aslında. Bunu buradan herkese açıkça söylüyorum. Hep beraber çalışacağız. Her şeye ortak karar vereceğiz. Bu bizim irademizin mecliste paylaşımı değil, bütün Ordu'nun sorunlarının mecliste paylaşımı halinde devam edecek." dedi.

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