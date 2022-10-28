Ordu'da hafif ticari araçların çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünye Sahil Yolu'nun Liseler Mahallesi Atatürk Parkı mevkisinde, Emre Karayiğit yönetimindeki 52 ABT 062 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Kasırga idaresindeki 52 LM 122 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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