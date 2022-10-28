Ordu'da iki kardeş bir gün arayla vefat etti

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ORDU (AA) - Altınordu ilçesinde iki kardeş bir gün arayla hayatını kaybetti.

Zaferimilli Mahallesi'nde yaşayan emekli doktor Dikran Toraman (90), kronik hastalığı nedeniyle dün evinde rahatsızlanınca kız kardeşi Ardem Toraman (86), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ekipler, Dikran Toraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Toraman'ın cenazesi, aynı gün kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Eczacı Ardem Toraman ise ağabeyinin cenazesinin ardından evde kalmak istemediği için otelde konakladı.

Burada rahatsızlanan Toraman, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.



Beyin kanaması geçirdiği belirtilen kadın, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Ardem Toraman'ın cenazesi, yarın kılınacak namazın ardından ağabeyinin bulunduğu aile kabristanlığına defnedilecek.

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