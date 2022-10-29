Ordu'nun ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ve Kabadüz ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Ünye'deki kutlamalar kapsamında Kaymakam Ayhan Işık, tebrikleri kabul edildi.



Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda devam eden programda, Kaymakam Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Işık, "Atatürk, 'Türk milletinin karakterine en uygun idare şekli Cumhuriyet'tir' diyerek bizlere en uygun yönetim şeklini emanet etmiştir. 99 yıl önce yokluk, imkansızlık içinde yürütülen mili mücadele sonucu kurulan Türkiye Cumhuriyeti, harpten çıkmış, yorgun ve yoksul bir ülkenin kendi küllerinden adeta yeniden dirilişi ve var oluşudur." dedi.

Cumhuriyet şarkılarının seslendirildiği programda, oratoryo ve halk oyunları gösterileri ile şiir dinletisi gerçekleştirildi.



Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.



Kabadüz Belediyesinin toplantı salonunda düzenlenen program da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Yasin Şahin'in günün anlam ve önemine vurgu yaptığı etkinlikte, halk oyunları ve bando takımı gösteri sundu.



Şiirlerin okunduğu, dereceye girenlere ödüllerinin verildiği kutlamalar, ilçe merkezinde bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüşle tamamlandı.

Programa, İlçe Belediye Başkan Yener Kaya, kurum ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.