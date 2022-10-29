29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu, Artvin ve Giresun'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Ordu Valiliğince organize edilen ve Ceren Özdemir Meydanı'nda başlayan etkinlikte katılımcılar Türk bayrağı ve meşale taşıdı.

Bando takımının da eşlik ettiği yürüyüş, Süleyman Felek ve Sırrıpaşa caddeleri güzergahı takip edilerek Büyükşehir Belediyesi binası önünde tamamlandı.

Etkinliğe, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, kurum yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Artvin

Artvin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Artvin Valiliğince organize edilen yürüyüş için Atapark Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet ve İnönü caddeleri güzergahından Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

Vatandaşlar yürüyüş sonrasında Atatepe'den yapılan havai fişek gösterisini izledi.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Onur Özaydın, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yıldırım Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Giresun

Giresun'da da fener alayı düzenlendi.

Yeniyol mevkisinde toplanan vatandaşlar, Giresun Belediye Bandosu eşliğinde bayraklar ve meşalelerle Gazi Caddesi üzerinden Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Vatandaşlar, yürüyüşün ardından Giresun Kalesi'ndeki havai fişek gösterisini izledi.

Yürüyüşe, Giresun Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.