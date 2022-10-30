Ordu'da "Cumhuriyet Şöleni" düzenlendi

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ORDU (AA) - Ordu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Şöleni" gerçekleştirildi.

Ordu Valiliğince, Altınordu ilçesi Atatürk Parkı'nda organize edilen program, halk oyunları gösterisiyle başladı.

Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, etkinlik çerçevesinde konser verdi.

Müzikseverlerin ilgi gösterdiği konserde Doğan, halk müziğinin sevilen bazı eserlerini seslendirdi. Doğan'ın söylediği "Samsak Döveci ", "Yalan Dünya", "Hasretinden Yandı Gönlüm", "Ordu'nun Dereleri" gibi türkü ve şarkılara sanatseverler de eşlik etti.

Sanatçı Doğan, ellerinde Türk bayrağı taşıyan seyircilerle "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını seslendirerek konserini tamamladı.

Doğan, Cumhuriyet Şöleni'nde Ordu'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, etkinlik için Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti.

Sanatçıya çiçek hediye eden Vali Sonel, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri rahmet, kahraman gazileri minnetle andığını dile getirerek, "Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Altınordu Belediye Başkan Vekili İsa Hitaloğlu ile bazı kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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