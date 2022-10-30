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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da öğrenciler Ulu Cami'nin alt katındaki kütüphanenin müdavimi oldu

AA

Ordu'da öğrenciler Ulu Cami'nin alt katındaki kütüphanenin müdavimi oldu

ORDU (AA) - EYÜP ELEVLİ - Ordu'da hizmete açılan Ulu Cami Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi, sıcak ve konforlu ortamıyla özellikle öğrenciler için çekim merkezi haline geldi.

Büyükşehir Belediyesince, Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'nin zemin katı, yaklaşık 5 ay önce 20 bin kitap kapasiteli kütüphaneye dönüştürüldü.

Ulu Cami Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi, 430 metrekare kapalı alanında öğrencileri ve araştırmacıları ağırlıyor.

Tekli ve grup çalışma alanlarında klimalı ve sınırsız internet kullanım imkanı sunan kütüphanenin kafesinde ise ücretsiz çay ve çorba ikram ediliyor.

- "Kütüphane, kültürümüzün temel unsurlarından biri"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, gönül belediyeciliğine kütüphanelerle devam ettiklerini söyledi.

Her kesime hitap ettikleri kütüphanenin güzel bir ortamı bulunduğunu belirten Güler, "Kütüphane, kültürümüzün temel unsurlarından biri. Yani kitap bizim en büyük yol göstericimiz. Dolayısıyla kitap sevgisini, okuma sevgisini ve aynı zamanda da ders çalışma ortamlarını hazırlamak belediyelerin asli görevlerinden biri haline geldi. Bu çalışmalara özellikle önem veriyoruz." dedi.

Güler, kütüphanede sınırsız internet imkanı da sunduklarını ifade ederek, "Gençlerimize aynı zamanda çay ve çorba ikramımız da bulunmakta. Burada masa tenisi gibi spor yapma imkanları da var. Böylece her kesime hitap eden bu ortamların daha güzel bir çekim merkezi olmasına gayret ediyoruz." diye konuştu.

- Öğrenciler memnun

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hünkar Burak Sazak, uzmanlık sınavına çalışmak için arkadaşıyla beraber neredeyse her gün kütüphaneye geldiklerini söyledi.

Ebrar Bacanak ise üniversite sınavına hazırlandığını belirterek, "Burayı daha sessiz ve sakin olduğu için tercih ettim çünkü sınava çalışmak için daha sakin bir ortama ihtiyacımız var. O yüzden daha verimli geçeceğini düşündüğüm için buradayım." dedi.

Ücretsiz internetin de kendileri için iyi olduğunu vurgulayan Bacanak, "Diğer yerlere göre daha havadar çünkü insanın birazcık dışarıyla irtibat halinde olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Üniversite sınavına hazırlanan Gökçenaz Tanrıverdi de küçük kardeşlerinin evde ses yaptığını, kütüphanenin çalışmak için büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Tanrıverdi, kütüphanede kendilerine uygun bir ortam sunulduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Burası çok sessiz. Her yerde prizler var, o bizim için avantaj oluyor. Bedava internet kullanabiliyoruz. Öğle saatlerinde dershaneden geldiğimizde burada çorba dağıtılıyor, bu da çok güzel ayrıca çay hizmeti var. Buradaki çalışanlar bize sıcakkanlı davranıyor. Aslında buradaki kütüphanede çok güzel aile ortamı var. O yüzden bizim için güzel bir avantaj. Kitap imkanları da çok fazla. Buraya geldiğim için çok memnunum."

Üniversite öğrencisi Kaan Şener ise verilen hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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