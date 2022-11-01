Kabadüz'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

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ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 4 mahalleyi birbirine bağlayan yolun modern görünüme kavuşturulacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in modern bir şehir inşası hedefi doğrultusunda 19 ilçede ulaşım seferberliğini sürdüren ekiplerin, altyapısı sağlam, uzun ömürlü ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sunmaya devam ettiği belirtildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca, Kabadüz'ün önemli grup bağlantılarından biri olan Başköy, Akgüney, Harami ve Gümüşköy mahalle yolunun asfaltla buluşacağı aktarılan açıklamada, Genel Sekreter Sait İnan'ın çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldiği kaydedildi.

İnan, söz konusu yolda ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü anlatarak, "Burada 4,5 kilometre asfalt programımız var. 1,5 kilometrelik kısımda çalışmalar tamamlandı. Hava koşullarının elverişli olması durumunda çalışmalar kısa sürede tamamlanacak ve bölge halkının hizmetine sunulacak." ifadesini kullandı.

Yolun yapımında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eden İnan, bölge halkının memnuniyetini bizzat yerinde gördüklerini belirtti.

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